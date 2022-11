Maroni: Scurati (Lega), un grande leghista che lottò concretamente contro la mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Lega perde un vero leghista, un grande ministro dell'Interno che si impegnò a fondo nella lotta contro la mafia, colpendola nei patrimoni posseduti. Un uomo del movimento e delle istituzioni, apprezzato da tutti gli schieramenti. E poi la sua amata Lombardia, che guidò proprio negli anni del referendum sull'autonomia nel 2017, aprendo un periodo importante che abbiamo tutti il dovere di portare a pieno compimento". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, commentando la scomparsa dell'ex presidente di Regione Lombardia e ministro dell'interno, Roberto Maroni. "Un uomo concreto, come lo possono essere i lombardi, con una grande lucidità di pensiero, che ha lottato con coraggio contro la malattia. Rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, certa che il suo grande lavoro non andrà mai perduto, facendo tesoro del suo impegno e del suo inguaribile ottimismo. L'autonomia la otterremo anche per te. Ciao Roberto e grazie", conclude Scurati. (Com)