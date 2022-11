Serbia-Italia: Tajani, rafforzare rapporti industriali e commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti industriali e commerciali fra Serbia e Italia devono essere rafforzati. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con l’omologo serbo, Ivica Dacic, a Belgrado. “Abbiamo deciso di accelerare i tempi per organizzare un business forum e far venire qui le imprese e la realtà italiana per confrontarsi direttamente e creare joint venture con le imprese serbe”, ha spiegato Tajani. (Seb)