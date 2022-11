Legge Bilancio: De Poli (Udc), da maggioranza segnale chiaro, non lasciare nessunoindietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la manovra della concretezza e dell'emergenza. In un momento che è di grande crisi per gli italiani, come maggioranza di Centrodestra abbiamo voluto dare un segnale chiaro: alleviare gli effetti del caro-energia e dell'inflazione per chi è più in difficoltà: famiglie e imprese. In questa direzione vanno il rafforzamento dei crediti di imposta alle aziende contro la crisi energetica e, soprattutto, il taglio del cuneo fiscale destinato ai redditi più bassi per lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori. La parola d'ordine è non lasciare indietro nessuno". Così il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia - Noi moderati - Maie, commenta la manovra approvata dal governo e illustrata stamane dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)