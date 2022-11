Ue: Nagel (Bundesbank), l'inflazione non ha ancora raggiunto il picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nell'Eurozona non ha ancora raggiunto il picco, nonostante i primi segnali di un suo rallentamento. È quanto affermato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel. In particolare, il banchiere centrale tedesco ha dichiarato: “Mi piacerebbe credere che, auspicabilmente, vedremo dati sull'inflazione migliori”. Tuttavia, le cifre disponibili tendono a suggerire che il tasso di inflazione nell'area dell'euro rimarrà a un livello elevato per un certo periodo, prima di poter scendere in modo più significativo. Nagel ha aggiunto che l'inflazione dovrebbe rimanere alta in Germania nel 2023. Intanto, nell'Eurozona, i rincari rallentano il consumo privato. Per far fronte all'aumento dei prezzi, ha proseguito il presidente della Bundesbank, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) deciderà un ulteriore rialzo dei tassi di interesse quando tornerà a riunirsi il 15 dicembre. Secondo Nagel, la normalizzazione della politica monetaria della Bce richiede anche una riduzione del suo bilancio, gonfiato dagli acquisti di obbligazioni per miliardi di euro. Come evidenziato dal presidente della Bundesbank, tale manovra rappresenterebbe un ulteriore e importante segnale dell'impegno dell'Eurotower nel contrasto all'inflazione. Dal primo luglio scorso, la Bce hanno smesso di acquistare nuovi titoli nell'ambito del programma App, in vigore dal 2015. Finora, tuttavia, i proventi delle obbligazioni giunte a maturità sono stati interamente reinvestiti. In totale, l'autorità monetaria europea ha investito circa 3,4 mila miliardi di euro in titoli di Stato e societari nel quadro dell'App. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato alla fine di ottobre che i principi per la riduzione di questo programma verranno decisi a dicembre. (Geb)