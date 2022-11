Kosovo-Serbia: Usa delusi da mancato accordo, Pristina lavori per trovare compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono delusi dal mancato raggiungimento di un accordo tra i leader di Serbia e Kosovo per la risoluzione della crisi tra i due Paesi, nonostante la mediazione dell’alto commissario dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Esortiamo ancora una volta il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, a lavorare con l'alto rappresentante Borrell e con il rappresentante Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, per trovare un giusto compromesso”, ha detto, aggiungendo che Kurti e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, dovranno “fare entrambi delle concessioni, evitando di mettere a rischio decenni di pace duramente guadagnata”. Price ha poi esortato le autorità kosovare a “sospendere immediatamente qualsiasi misura che possa portare ad una ulteriore escalation”, aggiungendo che “entrambe le parti devono astenersi dalle provocazioni”.(Was)