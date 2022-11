Kosovo-Serbia: premier Kurti rinvia di 48 ore decisione su multe per targhe automobilistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha rinviato di 48 ore la decisione del governo di Pristina di iniziare da oggi a multare i conducenti di veicoli con targa serba registrati in Kosovo che non abbiano provveduto alla nuova immatricolazione con targhe recanti la sigla "Rks". Kurti ha annunciato ieri sera di aver accolto la richiesta degli Stati Uniti e di aver deciso di rinviare di 48 ore l'attuazione del provvedimento. "Ringrazio l'ambasciatore statunitense a Pristina Jeff Hovenier per la sua dedizione e il suo impegno. Accetto la sua richiesta di rinviare di 48 ore l'imposizione di sanzioni per tutti conducenti in Kosovo che non abbiano provveduto alla nuova immatricolazione delle auto con targhe kosovare (Rks)", ha scritto Kurti in un post su Twitter. (segue) (Alt)