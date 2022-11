© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Usa-Cina: a poco più di una settimana dall'incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, la visita di Kamala Harris nelle Filippine e l'incidente nel Mar Cinese Meridionale mostrano come il confronto tra le due superpotenze resti serratissimo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Serbia-Kosovo: i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sono oggi in missione a Belgrado e Pristina per favorire il dialogo. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 21.- Migranti: al via oggi a Tunisi la Conferenza regionale sulle operazioni transfrontaliere tra Libia e Sahel promossa dall’Europa. Copertura dell’evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Imprese: si tiene oggi l'Assemblea nazionale di Confartigianato, nel corso della quale verrà presentata la relazione da parte del presidente Marco Granelli e con l'intervento conclusivo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Copertura dell’evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Bergamo: si svolge oggi la prima giornata dell'Assemblea dell'Anci, nel corso della quale interverrà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Copertura dell’evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.- Roma: sciolti i Comuni di Anzio e Nettuno, si attende la nomina dei prefetti mentre nel pomeriggio, proprio a Nettuno, viene presentato il Rapporto Mafie nel Lazio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 19:00- Ex Ilva: il "rompicapo" societario di Acciaierie d'Italia. Servizio di approfondimento. Lancio attorno alle 16.(Res)