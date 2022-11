Legge Bilancio: Messina (Fd'I), scelte coraggiose malgrado tempi strettissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manovra "concreta, politica con scelte coraggiose, nonostante sia stata fatta in tempi strettissimi. Siamo orgogliosi del lavoro fatto dal governo Meloni. Possiamo essere soddisfatti perché vengono centrati tutti gli obiettivi: interventi su energia e bollette per imprese e famiglie, taglio del cuneo, incentivi per le assunzioni e cambio del reddito di cittadinanza, misure per le famiglie con l'assegno unico, il congedo parentale e l'Iva al 5 per cento su prodotti infanzia". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina, vicecapogruppo vicario alla Camera dei deputati. (Com)