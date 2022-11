Maltempo: mareggiata a Ostia, allagati stabilimenti e abitazioni, interventi a Roma e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte mareggiata con onde molto alte si è abbattuta questa mattina sul litorale di Ostia. A causa del maltempo che pervade da questa mattina in tutta la provincia di Roma, la marea ha invaso la spiaggia fino ad arrivare agli stabilimenti balneari. Danni alle strutture, dismesse per la stagione invernale, ma nessun ferito. L'acqua si è spinta fino alle case, a ridosso del Tevere, allagando alcune abitazioni. In questo momento circa dieci squadre dei vigili del fuoco stanno operando per aiutare i residenti che non riescono a lasciare le abitazioni, soprattutto disabili e anziani. Sul posto anche sommozzatori e due anfibi. Il maltempo da questa notte ha creato disagi in tutta la provincia di Roma. Le zone più battute oltre ai Castelli, Monti Tiburtini e Prenestini, sono state quelle del quadrante di Ostia e Fiumicino.(Rer)