Nepal: elezioni, Congresso in vantaggio nei collegi uninominali, Uml nella quota proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Nepal lo scrutinio dei voti, dopo le elezioni del 20 novembre per il rinnovo della Camera dei rappresentanti, ovvero la camera bassa del parlamento federale, e delle assemblee legislative statali. Secondo i dati provvisori della Commissione elettorale, il Congresso nepalese (Nc) del primo ministro Sher Bahadur Deuba è in testa nella quota uninominale della Camera mentre il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Khadga Prasad Sharma Oli è in vantaggio nella quota proporzionale. Per la Camera dei rappresentanti, infatti, 165 seggi sono assegnati col sistema uninominale e 110 con quello proporzionale. Il sistema misto vale anche per le assemblee statali: dei 550 seggi complessivi, 330 sono assegnati col maggioritario e 110 col proporzionale. (segue) (Inn)