Nepal: elezioni, Congresso in vantaggio nei collegi uninominali, Uml nella quota proporzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due leader sono in vantaggio nei rispettivi collegi: Deuba in quello di Dadeldhura 1 e Oli in quello di Jhapa 5. Stessa tendenza anche per i leader delle altre principali forze politiche: Pushpa Kamal Dahal del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-mc) nel collegio Gorkha 2; Madhav Kumar Nepal del Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) nel collegio Rautahat 1; Rajendra Lingden del Partito nazionale democratico (Rpp) nel collegio Jhapa 3. Nella capitale, Katmandu, il Congresso ha vinto due seggi ed è in vantaggio in altri tre, su un totale di otto. Il nuovo Partito nazionale indipendente (Rsp) guidato da Rabi Lamichhane è in vantaggio in quattro collegi (mentre non si è presentato alle elezioni statali). (segue) (Inn)