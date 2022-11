Imprese: Duferco investe un milione di euro a favore dei propri dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Welfare aziendale al centro del modello gestionale di Duferco, holding internazionale guidata dalla famiglia Gozzi. L'iniziativa, che accoglie la normativa introdotta dal decreto aiuti bis, consentirà ai dipendenti di usufruire di 600 euro netti in buoni acquisto spendibili presso supermercati e distributori di carburante grazie ad un investimento di circa un milione di euro da parte del Gruppo. L'obiettivo è quello di affiancare i dipendenti anche in un momento storico non particolarmente favorevole dal punto di vista economico e finanziario. La crisi energetica, insieme alla guerra in Ucraina hanno favorito lo sviluppo di una spinta inflazionistica che incide sulle tasche di milioni di famiglie italiane. "In un contesto come quello attuale abbiamo voluto cogliere l'opportunità prevista all'interno del decreto aiuti bis, dando un contributo concreto per fronteggiare il caro vita - commenta Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding -. Consideriamo da sempre i nostri collaboratori l'asset principale di tutti i business su cui siamo impegnati, investiamo su di loro, sul loro benessere e sul loro futuro". Il progetto, lanciato da Dih - la holding italiana del Gruppo -, coinvolge oltre 1.600 dipendenti distribuiti nelle diverse sedi italiane e si inserisce in un modello aziendale che considera la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di business. Sono diverse le azioni di welfare che il Gruppo propone attraverso programmi di formazione (oltre 15.500 ore di formazione all'anno), politiche tese allo sviluppo professionale, investimenti in sicurezza e iniziative di prevenzione a favore della salute dei dipendenti. (Com)