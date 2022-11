Sardegna: nuova giunta regionale, Solinas alle prese col nodo della parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto della parità di genere è uno degli ostacoli nel cammino per la definizione dell'organigramma della rinnovata giunta regionale guidata da Christian Solinas. Forza Italia ha infatti indicato il consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, per l'assessorato al Lavoro in sostituzione della dimissionaria Alessandra Zedda, anch'essa di Forza Italia. Fratelli d'Italia, ha indicato Marco Porcu (coordinatore provinciale FdI di Cagliari) per sostituire Gianni Lampis all'Ambiente. Manca quindi una donna per rispettare la parità di genere. Non da escludere l'ipotesi di uno stop di Solinas alla possibile nomina di Tedde (in tal caso potrebbe entrare in gioco Ada Lai). Circolano anche i nomi di Solange Pes, componente dello staff di presidenza, ex consigliera comunale a Elmas ed ex consulente all'Industria, attuale, Roberta Loi, candidata al Senato alle ultime elezioni politiche e dell'ex direttore generale dell'Ambiente, Andreina Farris. (segue) (Rsc)