Sardegna: nuova giunta regionale, Solinas alle prese col nodo della parità di genere (2)

- Ieri Forza Italia, tramite il coordinatore Ugo Cappellacci, ha presentato a Solinas un documento con le priorità del partito riguardo l'azione della nuova giunta fino al termine della legislatura, con particolare attenzione a trasporti e infrastrutture, urbanistica e paesaggio, sanità e agricoltura. Gli azzurri hanno posto , tra le altre cose, fra gli obiettivi prioritari, la tariffa unica per i voli per Roma e Milano e il ripristino delle continuità territoriale per le rotte minori, proseguire con la trasversale sarda e con la Olbia-Arzachena-Palau e l'approvazione del nuovo Piano casa. (Rsc)