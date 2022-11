Rifiuti: Gualtieri, termovalorizzatore scelta verde e moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra - ha aggiunto Gualtieri - è una scelta green e in linea con le indicazioni europee. Zero discariche, perché le discariche consumano suolo, emettono emissioni, inquinano. Basti pensare a quello che stiamo facendo per bonificare la discarica di Malagrotta, che continua a essere un pericolo per questa città e per il territorio. Quindi noi abbiamo compiuto una scelta. Io so che c'è un partito trasversale a cui piacciono le discariche i Tmb. È una rete di impianti vecchi, inquinanti e spesso opachi. Noi vogliamo invece che la città diventi moderna, pulita come tutte le grandi capitali europee e che i rifiuti non li metta sotto terra ma che produca energia. Questa è una scelta giusta, verde e sostenibile", ha concluso Gualtieri. (Rer)