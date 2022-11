© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli interventi adottati in materia di pensioni, "credo che debbano essere viste come misure di accompagnamento. La scelta di renderle transitorie per il 2023 deve essere visto nell'ottica di una riforma strutturale, che invece" il prossimo anno "deve essere varata, studiata e ragionata". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in conferenza stampa a palazzo Chigi.(Rin)