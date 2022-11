Maroni: Donzelli (Fd'I), notizia che ferisce tutta la politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una notizia che ferisce tutta la politica italiana. Maroni ha portato in politica il suo lato umano, come la passione per la musica e la sua disponibilità. Credeva nella politica. Ha rappresentato una Lega istituzionale, coerente con le sue idee. Come ministro ha portato delle innovazioni importanti come il concetto di sicurezza a misura d'uomo. Ha traghettato la Lega nel passaggio fra Bossi e Salvini e se oggi esiste un governo di centrodestra è anche merito suo". Lo ha detto a Rtl 102.5 in merito alla scomparsa di Roberto Maroni il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. (Rin)