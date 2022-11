Legge Bilancio: Meloni, norma contro esercizi “apri e chiudi” per contrasto a concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra c’è "una norma di contrasto alla pratica sleale degli esercizi 'apri e chiudi', cioè quelli che aprono, non versano un euro alle casse dello Stato, chiudono prima dei controlli, spariscono e ricominciano da capo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm di ieri sera sulla manovra. "Abbiamo introdotto una norma per cui, quando l'Agenzia delle entrate ha avvisaglie che qualcosa non va, può convocare questa persona e se non ha rassicurazioni può cancellare la partita Iva, che può essere riaperta solo presentando una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse", ha spiegato. (Rin)