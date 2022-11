Roma: Cangemi (Lega), buon lavoro a nuovo Questore Belfiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi in una nota ha espresso le sue congratulazioni al nuovo Questore di Roma, Carmine Belfiore. "Voglio rivolgere le mie congratulazioni al dottor Carmine Belfiore, nominato nuovo Questore di Roma - ha spiegato -. Belfiore, un curriculum di elevatissimo profilo maturato in anni al servizio della polizia di Stato, è chiamato a dare risposte su un tema delicato come quello della sicurezza nella Capitale. Sono sicuro che la sua competenza e professionalità sapranno essere un plusvalore nella tutela della sicurezza e nella prevenzione sul territorio - ha aggiunto -. A lui i miei più vivi auguri di buon lavoro".(Com)