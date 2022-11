Legge bilancio: Tajani, governo va nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo sta andando nella giusta direzione con la legge di bilancio approvata ieri. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado. “Abbiamo dato un segnale importante alle famiglie e alle imprese, essendo stati assegnati la maggior parte dei fondi a disposizione per rendere meno difficile questo momento in cui il costo dell’energia è altissimo”, ha detto Tajani. “Importanti risultati anche nel mantenimento degli impegni presi in campagna elettorale sull’aumento delle pensioni minimo, il taglio del cuneo fiscale e con la decisione di non far pagare contributi alle imprese che assumono giovani sino a 35 anni, donne o percettori del reddito di cittadinanza con contratti a tempo indeterminato”, ha detto Tajani. “Questo va nella direzione di favorire l’occupazione, i lavoratori e le imprese. È un primo passo ma abbiamo cinque anni di tempo per garantire tutti gli impegni presi”, ha aggiunto il ministro. (Seb)