Maroni: Piantedosi, ministro che si è distinto per slancio politiche di genere

20 luglio 2021

- Roberto Maroni "si è caratterizzato anche per aver dato un importante slancio delle politiche di genere all'interno del ministero dell'Intero". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della III edizione del report interforze "Il pregiudizio e la violenza contro le donne", nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. "Se il ministero dell'Interno oggi, attraverso le sue varie articolazioni, può dire di essere una delle amministrazioni che si contraddistingue da questo punto di vista, lo si deve anche, e soprattutto, a un ministro illuminato come Maroni che ebbe l'intelligenza, sin dal primo mandato, trent'anni fa, di capire che la risorsa fornita dalle donne all'interno dell'amministrazione andava utilizzata, l'intelligenza delle donne non poteva essere sopraffatta da vecchi retaggi culturali", ha concluso Piantedosi. (Rer)