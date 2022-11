Maroni: Bianco (Anci), grande passione ed impegno in tutti i ruoli che ha ricoperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande appassionato delle autonomie locali che ha profuso passione ed impegno in tutti i ruoli che è stato chiamato a svolgere, da ministro dell'interno e del lavoro sino all'ultimo ruolo nella consulta per la lotta al caporalato". Così il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci Enzo Bianco esprime il suo cordoglio e quello dell'associazione per la scomparsa dell'ex ministro Roberto Maroni. "La passione e l'onestà intellettuale sono state la cifra che ha contraddistinto l'azione di Maroni con cui più volte ho avuto modo di dialogare e confrontarmi spesso. Era una persona di grande spessore umano che ha dimostrato grande equilibrio e autorevolezza quando è stato chiamato a guidare il Viminale", ricorda Bianco. "Come associazione lo abbiamo incontrato spesso, è stato sempre attento al proprio interlocutore e rispettoso delle opinioni altrui, ma anche molto generoso e pronto a mettere a disposizione la propria esperienza in ogni momento della sua attività politica. Con lui - aggiunge Bianco - ho collaborato negli ultimi anni al lavoro della consulta per l'attuazione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Un ruolo nel quale non ha mai lesinato impegno ed attenzione malgrado le sue condizioni di salute già minate da tempo". (Com)