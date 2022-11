Pensioni: Cattaneo, ci voleva FI al governo per iniziare ad aumentarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Sulle pensioni "ci aspettavamo qualcosa di più, noi volevamo circoscrivere molto il perimetro per riuscire a dare una risposta più sostanziosa. Abbiamo fatto una proposta per portarle a mille euro a beneficio delle persone con età superiore ai 75 anni e con un Isee molto basso - sotto i 12 mila - con un miliardo e mezzo di spesa. Qui si decide di aumentarle dalla minima che sarebbe di 540 o un po' meno e dare 40 o 50 euro in più. E' comunque il 10 per cento in più: ci voleva un esecutivo di centrodestra e ci voleva Forza Italia al governo per ritoccare quelle minime che sono tali da quando il presidente Berlusconi le portò al vecchio caro milione di lire". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo alla trasmissione "Radio anch'io". "Certo, avremmo voluto fare di più, ma intanto è un segnale che senza Forza Italia non sarebbe arrivato ed è comunque un inizio perché, per chi percepisce la pensione minima, anche 50 euro sono importanti. Poi, in Parlamento, vedremo se riusciremo ad aggiungere ancora qualche risorsa", ha concluso il parlamentare. (Rin)