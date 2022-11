Serbia-Kosovo: Usa sollecitano misure immediate di riduzione della tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato le autorità di Serbia e Kosovo ad assumere misure immediate per evitare il rischio di un conflitto nel Kosovo settentrionale, dopo il fallimento di un tentativo di mediazione condotto ieri dall'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Una nota del dipartimento di Stato afferma che "entrambe le parti dovrebbero evitare azioni provocatorie, adempiere agli obblighi previsti dal Dialogo facilitato Ue, e confrontarsi costruttivamente per raggiungere una soluzione sostenibile". (Was)