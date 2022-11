Maroni: Zaia, se ne va un pezzo di Lega, ha sdoganato stile del buon governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ una giornata molto triste, non sapevo fosse così grave. Non l’ho sentito di recente ma ti messaggiava, esprimeva le sue considerazioni rispetto a quello che facevano o dicevamo. Con lui se ne va una figura iconica della Lega, se ne va un pezzo di Lega”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, ospite di “Mattino 5” su Canale 5, commentando la morte di Roberto Maroni. “Resta il suo pensiero, la sua azione e il suo stile. Ha sdoganato un nuovo stile, quello del buon governo, della Lega di governo che si contrapponeva in quegli anni con la Lega di lotta”, ha aggiunto Zaia.(Rin)