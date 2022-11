Maroni: Pizzul (Pd), scompare protagonista della politica, oggi è un giorno triste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scompare un protagonista della politica italiana e lombarda, un interprete coraggioso delle ragioni del nord del Paese. Per noi, il gruppo regionale del Pd, scompare un avversario di valore, non certo un nemico, un uomo che amava la vita e la politica e ha sempre portato avanti le sue idee senza mai sottrarsi al confronto politico con chi non la pensava allo stesso modo. Per chi ama la politica e la Lombardia oggi è un giorno triste. Alla sua famiglia e a tutti i consiglieri e i militanti della Lega la vicinanza dei consiglieri del Partito Democratico in Regione Lombardia". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul alla scomparsa dell'ex presidente Roberto Maroni. (Com)