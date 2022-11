Cina-Usa: ministro Difesa Wei a omologo Austin, Taiwan “linea rossa invalicabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Taiwan è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina e una “linea rossa invalicabile” nelle relazioni con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, al termine di un incontro tenuto oggi in Cambogia con l’omologo statunitense, Lloyd Austin, alla vigilia della nona riunione dei ministri della Difesa Asean Plus, formato comprendente l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico e i suoi partner di dialogo. La questione taiwanese “è interna alla Cina e nessun Paese ha il diritto di interferire”, ha detto Wei, invitando Washington a rispettare gli interessi di Pechino, a collaborare per riportare le relazioni bilaterali sulla giusta traiettoria e ad adottare una politica “razionale e pragmatica” nei confronti della Cina. Wei e Austin hanno convenuto di attuare il consenso raggiunto dai rispettivi presidenti, Xi Jinping e Joe Biden, di mantenere aperto il canale della comunicazione e di lavorare per salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionali. Le parti hanno dedicato parte del colloquio anche alla guerra in Ucraina, alle tensioni nella Penisola coreana e alle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)