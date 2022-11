Spagna: ex leader Podemos Iglesias annuncia Tv online contro "destra mediatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente del governo spagnolo ed ex segretario generale di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha annunciato che presto lancerà un nuovo canale televisivo on line chiamato Canal Red, per competere con i "media di destra", che gestirà attraverso alleanze e risorse. In un video promozionale diffuso su Twitter con lo slogan "rompere il blocco", Iglesias ha avviato una campagna con l'obiettivo minimo di raccogliere 100 mila euro entro 40 giorni, di cui sono già stati raggiunti finora oltre 6 mila. Nel testo descrittivo si critica il fatto che "la stragrande maggioranza dei media è ancora nelle mani dei potenti che dominano la storia a loro piacimento", per cui è necessario schierare Canal Red che si rivolge "a coloro che sono stufi delle fogne o delle bufale che creano per fermare il progresso sociale". Secondo Iglesias "quando si guarda al Parlamento, ci si rende conto che ci sono persone che pensano e votano in modi molto diversi. Tuttavia, quando si accende la televisione o la radio, tutti dicono sostanzialmente la stessa cosa. La pluralità della società non corrisponde al monopolio che la destra impone ai grandi media", ha sottolineato l'ex vicepresidente del governo di Pedro Sanchez.(Spm)