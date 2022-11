Germania: al via al Bundestag dibattito finale su proposta di bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi al Bundestag il dibattito finale sulla proposta di bilancio per il 2023, presentata dal governo federale. Il voto dei deputati è in programma per la seduta del 25 novembre. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, le spese ammontano a 476,29 miliardi di euro con nuovo debito per 45,6 miliardi di euro. Inoltre, viene disposto il ripristino del “freno all'indebitamento”, vincolo di bilancio stabilito nella Costituzione tedesca e sospeso nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus. Con il progetto di bilancio per il prossimo anno, il governo federale intende far fronte all'aumento del costo dell'energia e alle altre conseguenze della guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina. Intanto, l'opposizione accusa il ministro delle Finanze, Christina Lindner, di aver perso credibilità. Oltre al bilancio ordinario, il governo federale ha approvato un fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) e uno “scudo di difesa dalla crisi dell'energia”, rispettivamente da 100 e 200 miliardi di euro. Tali strumenti sono sottratti al “freno all'indebitamento”, con il secondo che potrà essere utilizzato tra il 2022 e il 2024, non necessariamente fino all'esaurimento. Con riguardo alla finanziaria, la maggior parte dei fondi è destinata al ministero del Lavoro e degli Affari sociali, con la Difesa al secondo posto. Gli sgravi fiscali di cui beneficeranno 48 milioni di tedeschi comporteranno la rinuncia a 18,6 miliardi di euro in entrate. Alle spese contribuiscono, infine, i freni ai prezzi di gas ed elettricità per 83 miliardi di euro, l'aumento degli assegni familiari a 250 euro al mese e i 15,2 miliardi di euro destinati alla partecipazione statale in Uniper, gruppo per l'energia che il governo federale ha nazionalizzato al fine di evitarne il fallimento. (Geb)