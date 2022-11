Taiwan: Covid, Centro di comando epidemico segnala 18.179 infezioni giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove infezioni da coronavirus segnalate oggi a Taiwan ammontano a 18.179, di cui 18.150 a trasmissione locale e 29 importate dall’estero. È quanto si apprende dall'odierno bollettino del Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, che aggiunge al bilancio 38 decessi. L’incidenza del virus resta elevata nella municipalità settentrionale di Nuova Taipei e in quella orientale di Taichung, che hanno segnalato rispettivamente 2.726 e 2.496 nuove infezioni. Dallo scoppio della pandemia nel 2020, le infezioni segnalate a Taiwan sono state 8.193.072, con 14.029 decessi correlati. Le autorità sanitarie di Taipei stanno inoltre lavorando per estendere la copertura vaccinale contro le varianti del virus e hanno preso in consegna 703 mila dosi di immunizzante bivalente prodotto dalla statunitense Moderna. La somministrazione del vaccino, efficace contro le sotto-varianti del ceppo Omicron BA.4 e BA.5, sono state offerte ai soggetti d'età pari o superiore ai 12 anni a partire dal 18 novembre. (Cip)