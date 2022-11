Maroni: Cecchetti (Lega), dolore terribile, siamo tutti più soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la Lega, per tutta la Lega, ma soprattutto per noi della Lombardia, la scomparsa di Bobo, di Roberto Maroni, è un dolore terribile. Siamo tutti più soli da oggi, perdiamo un uomo che ha fatto la storia del nostro movimento e un punto di riferimento per intere generazioni di leghisti”. Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. “Faccio mio il dolore e il lutto della nostra base lombarda - prosegue - delle migliaia di militanti che con lui hanno vissuto battaglie politiche, serate nelle sezioni, feste estive e tanto altro. Ma Roberto Maroni è stato anche un grande uomo delle istituzioni, tre volte ministro, poi presidente della Regione Lombardia: un uomo che ha dato tanto alla Lega, all’Italia e alla Lombardia”. (Rem)