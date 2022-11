Imprese: Enpaia sceglie il Beauty Contest per dismettere una quota del proprio patrimonio immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Enpaia, l'Ente Nazionale di previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, si appresta a mettere sul mercato una quota importante del proprio portafoglio immobiliare attraverso una procedura di dismissione in blocco (Beauty Contest). L'operazione, per un valore di mercato complessivo di oltre 110 milioni di euro, 85 milioni di immobili a uso residenziale (circa 250 appartamenti) e 25 milioni di unità a uso direzionale, si inserisce nel Piano Triennale di Investimento approvato dal Cda di Enpaia e prevede di utilizzare il ricavato per nuovi investimenti immobiliari a più alto rendimento, in linea con l'attuale Alm. Si tratta di unità immobiliari invendute, residuali da precedenti dismissioni effettuate a favore degli inquilini, tutte ubicate a Roma prevalentemente in edifici diversi. La procedura di dismissione in blocco, oltre alla fase preliminare di invito da parte della Fondazione alla manifestazione di interesse dei potenziali acquirenti, prevede due fasi: la prima di ammissione alla procedura con un'offerta non vincolante da parte dei soggetti interessati che, dopo una selezione, verranno inseriti in una "Short List" di partecipanti; la seconda fase prevede la presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisto dell'intero portafoglio. (segue) (Com)