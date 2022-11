Maroni: Foti (Fd'I), dolore per morte politico perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo dolore per la morte improvvisa di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, in passato ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio: un politico leale, perbene, dalle indubbie capacità. A lui e a Pinuccio Tatarella si deve il merito se nel 1994 si riuscì ad aprire la stagione dei governi di centrodestra. Sentite condoglianze, a nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, vanno alla famiglia e ai suoi cari tutti". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)