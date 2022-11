Roma: assessora Sicurezza, buon lavoro a nuovo Questore Carmine Belfiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, in una nota dichiara: "Voglio fare complimenti per la nomina al nuovo Questore di Roma Carmine Belfiore". "Assieme a lui - aggiunge - dovremo lavorare su alcuni temi chiave per la sicurezza della Capitale, a partire dal contrasto della criminalità organizzata, alla lotta alla violenza di genere, al controllo della movida e delle periferie. Sono tanti i temi su cui confrontarci e sono certa che insieme riusciremo a fare un percorso importante. Ringrazio Mario Della Cioppa per il lavoro svolto fino ad oggi", conclude Lucarelli. (Com)