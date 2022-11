Legge Bilancio: Foti (Fd'I), non lasciare indietro nessuno filo conduttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lasciare indietro nessuno, specialmente chi già indietro si trova: è stato questo il nostro filo conduttore. Abbiamo fatto scelte coerenti con questa priorità: da un lato il sostegno alle fasce deboli, con misure come il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi. Dall'altro bisognava sostenere le imprese per evitare il rischio di ricorsi alla cassa integrazione, che finirebbero per innescare una spirale dannosa per tutti". Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Messaggero".(Rin)