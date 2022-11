Maroni: Mantovano, ha portato risultati fuori dal comune nel contrasto a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sinceramente vicino ai familiari di Roberto Maroni e alla Lega, in cui egli ha militato. Ne ho apprezzato, in particolare nel periodo in cui è stato ministro dell'Interno, la grande efficacia operativa, che ha portato a risultati fuori dal comune nel contrasto alla criminalità di ogni tipo, insieme con la predilezione per il gioco di squadra e la grande giovialità. Che il Signore lo accolga fra le sue braccia". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. (Rin)