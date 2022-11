Regno Unito: Shell rivaluta investimenti dopo l'annuncio delle nuove tasse sugli extraprofitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell lo scorso marzo aveva annunciato l'intenzione di investire tra i 20 e i 25 miliardi di sterline in progetti energetici nel Regno Unito, con oltre tre quarti degli stanziamenti che dovrebbero essere destinati a programmi di energia verde. Alla domanda se l'aumento della tassa sugli extra profitti avesse messo in dubbio questi piani, Bunch ha risposto: “Sì. Non possiamo dare per scontato che verranno investiti tutti i 25 miliardi di sterline”. Il dirigente di Shell, inoltre, ha affermato che la tassa sarà in vigore per troppo tempo e dovrebbe essere eliminata prima del 2028 se i prezzi del petrolio e del gas diminuiranno in modo significativo. Su questo punto, fonti del quotidiano britannico riferiscono che Shell starebbe facendo pressioni sul ministero delle Finanze per apportare dei cambiamenti. (Rel)