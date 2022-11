Scozia: la carenza di manodopera nelle aree rurali alimenta l'indipendentismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di manodopera in Scozia dovuta alla Brexit e alla pandemia di Covid-19 minaccia la stabilità economica delle aree rurali. È quanto afferma il governo scozzese che ha proposto un programma per favorire il popolamento delle aree rurali con persone in età lavorativa, un progetto mutuato da uno simile attualmente in vigore in Canada. Mairi Gougeon, sottosegretaria per gli Affari rurali del governo scozzese, ha spiegato che "se Londra accettasse tale proposta potremmo dimostrare di poter lavorare insieme a favore dei cittadini". Tuttavia, come riferisce il quotidiano "Financial Times", il governo di Londra - che ha l'ultima parola sul tema dell'immigrazione - si è espresso in maniera contraria rispetto alla proposta del governo scozzese, guidato dal Partito nazionalista (Snp). "È chiaro che l'indipendenza è l'unico modo per la Scozia di attuare una politica sull'immigrazione adatta alle nostre esigenze e che ci consenta di accogliere le persone che vivono e lavorano qui", ha detto Kaukab Stewart, deputato dell'Snp. (Rel)