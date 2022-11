Corea del Sud: governo tenta di scongiurare sciopero degli autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud e il Partito del potere dei nazionali (Ppp), forza politica maggioritaria nell'Assemblea nazionale coreana, stanno tentando di scongiurare uno sciopero degli autotrasportatori sindacalizzati del Paese, che si erano già mobilitati bloccando porti e hub industriali cinque mesi fa. L'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol ha organizzato un incontro urgente con funzionari del Ppp, dopo l'annuncio da parte dei sindacati del settore di uno sciopero nazionale a partire da giovedì 24 novembre, per ottenere una proroga delle garanzie di reddito minimo. Già lo scorso giugno,uno sciopero di otto giorni indetto dagli autotrasportatori aveva causato blocchi e ritardi, causando al Paese danni economici stimati in 1,2 miliardi di dollari e un temporaneo taglio della produzione di grandi compagnie nazionali come Hyundai Motor e Posco.(Git)