Usa: rieletto David Valadao, deputato repubblicano che ha sostenuto l'impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano della California David Valadao è stato rieletto ieri nel suo distretto congressuale, sconfiggendo il candidato del Partito democratico Rudy Salas. Valadao è uno dei 10 deputati repubblicani che hanno votato in favore dell'impeachment dell'ex presidente Donald Trump a seguito dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Due dei 10 deputati in questione sono stati rieletti, mentre quattro - inclusa l'ex deputata Liz Cheney, che guida la commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio - hanno perso alle primarie contro candidati sostenuti da Trump, e altri quattro hanno deciso di non ricandidarsi. (Was)