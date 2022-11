Malesia: il Fronte nazionale sceglie di restare all'opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Abdullah Ahmad Shah, ha esteso fino a oggi alle 14:00 il termine ultimo a disposizione dei partiti politici per la presentazione delle candidature alla guida del governo, dopo che le elezioni dello scorso fine settimana non hanno prodotto una solida maggioranza in parlamento. Il favorito per il ruolo di premier è attualmente Muhyiddin Yassin, candidato dei conservatori dell’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) già alla guida del governo malesiano tra il marzo del 2020 e l’agosto del 2021. Hamzah Zainudin, segretario generale del Pn, ha dichiarato ieri che l’alleanza è in grado di raccogliere il sostegno di 112 deputati della prossima Assemblea popolare (Dewan Rakyat, la camera bassa del parlamento bicamerale malesiano) su 222. Questo grazie in particolare all’appoggio dell’Alleanza dei partiti Sarawak, che rappresenta diverse formazioni politiche del Borneo e che ha conquistato 22 seggi. Il Fronte nazionale, favorito prima del voto, ha incassato soltanto 30 seggi. (segue) (Fim)