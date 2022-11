Usa-Cina: segretario Difesa Austin incontra omologo Wei in Cambogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato oggi l'omologo cinese Wei Fenghe a margine della ministeriale sulla Difesa tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico e i suoi partner di dialogo (Admm-Plus), in corso in Cambogia sino al 25 novembre. Lo ha riferito un portavoce del dipartimento della Difesa Usa, generale di brigata Pat Ryde, secondo cui l'incontro è durato circa 90 minuti, ed è stato "produttivo" e professionale". Secondo il portavoce, Austin ha espresso al suo omologo la preoccupazione degli Stati Uniti per la "condotta sempre più pericolosa esibita dagli aerei dell'Esercito popolare di liberazione nell'Indo-Pacifico", e ha sollecitato ad un "dialogo sostanziale per ridurre il rischio strategico e migliorare la sicurezza operativa". "Entrambi hanno concordato che è importante per i nostri Paesi lavorare assieme per assicurare che la competizione non sfoci mai in un conflitto", anche se "la competizione resta la caratteristica distintiva della nostra relazione", ha aggiunto il funzionario. Durante il colloquio con l'omologo cinese, Austin ha tentato di "riaprire una serie di dialoghi e meccanismi tra forze armate per aiutare a gestire la competizione responsabilmente"; i due responsabili della Difesa hanno "concordato riguardo l'importanza di riavviare un certo numero di questi meccanismi specifici, e ci attendiamo di vederli attuati nei mesi a venire", ha concluso il funzionario. Il faccia a faccia tra Wei e Austin segna la ripresa degli scambi bilaterali sulla sicurezza dopo lo stop decretato dalla Cina lo scorso agosto, a seguito della visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. (Was)