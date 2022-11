Auto: Goldman Sachs, Usa ed Europa potrebbero affrancarsi da batterie cinesi entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Europa possono ridurre la loro dipendenza dalla Cina per le forniture di batterie per i veicoli elettrici attraverso 160 miliardi di dollari di nuove spese in conto capitale entro il 2030. È quanto si legge in una stima inserita in un rapporto dell’istituto di credito Goldman Sachs visionato dal quotidiano “Financial Times”. Le batterie dei veicoli elettrici sono una delle tecnologie chiave che suscita preoccupazione nei Paesi occidentali per la dipendenza dalla Cina che produce tre quarti delle batterie mondiali e domina anche la produzione della componentistica di questi prodotti. Secondo il rapporto, gli analisti della banca d'investimento ritengono che un netto passaggio al protezionismo a Washington e Bruxelles, combinato con una spesa senza precedenti da parte di società non cinesi, avrebbe il potenziale per affrancare l'Occidente dalla sua dipendenza da Pechino nei prossimi sette anni. (segue) (Rel)