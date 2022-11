Auto: Goldman Sachs, Usa ed Europa potrebbero affrancarsi da batterie cinesi entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire una catena di approvvigionamento autosufficiente, i Paesi in concorrenza con la Cina dovrebbero spendere 78,2 miliardi di dollari per le batterie, 60,4 miliardi di dollari per i componenti e 13,5 miliardi di dollari per l'estrazione di litio, nichel e cobalto – i minerali fondamentali per la realizzazione di chip e semiconduttori – oltre a 12,1 miliardi di dollari per la raffinazione di questi materiali, secondo il rapporto di Goldman Sachs. Gli analisti della banca ritengono che la domanda di batterie potrebbe essere soddisfatta senza la Cina entro i prossimi tre o cinque anni, in gran parte grazie ai grandi investimenti negli Stati Uniti da parte dei conglomerati sudcoreani Lg e Sk, due aziende che sono state attratte dai massicci sussidi offerti dalle autorità statunitensi. (Rel)