Imprese: Piano strategico Enel, focalizzarsi su elettrificazione sostenibile

- Focalizzarsi su una filiera industriale integrata verso un’elettrificazione sostenibile. È questo uno degli obiettivi del Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. L’elettrificazione sostenibile, si legge in un comunicato, è considerata “sempre più necessaria nei sistemi energetici globali, soddisfacendo circa il 90 per cento delle vendite a prezzo fisso con elettricità carbon-free nel 2025, portando la generazione da fonti rinnovabili a circa il 75 per cento del totale, nonché digitalizzando circa l’80 per cento dei clienti di rete”. (Res)