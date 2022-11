Imprese: Piano strategico Enel, riposizionamento strategico business e aree geografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conseguire un riposizionamento strategico dei business e delle aree geografiche con un piano di dismissioni di circa 21 miliardi di euro in termini di contributo positivo alla riduzione dell'indebitamento netto. È questo uno degli obiettivi del Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. Come si legge in un comunicato, “si prevede che la maggior parte di questo piano sia completata entro la fine del 2023, conseguendo una struttura societaria più agile, focalizzata nei sei Paesi ‘core’” del gruppo che sono Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia. (Res)