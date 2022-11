Imprese: Piano strategico Enel, assicurare crescita e solidità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurare la crescita e la solidità finanziaria coniugando un tasso di crescita annuale composto dell’utile netto ordinario del 10-1 per cento con un rapporto fra i fondi dalle operazioni e il debito netto del 28 per cento previsto a partire dal 2023. È questo uno degli obiettivi del Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. Inoltre, secondo quanto si legge in un comunicato, si punta “a mantenere un dividendo per azione pari a 0,43 euro nel periodo 2023-2025, in aumento rispetto a 0,40 euro nel 2022; il DPS nel 2024 e 2025 è da considerarsi come un minimo sostenibile”. (Res)