Cina: Anyang, incendio in fabbrica uccide 38 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 38 persone hanno perso la vita e due sono state ricoverate in ospedale dopo un incendio divampato ieri pomeriggio in una fabbrica ad Anyang, nella provincia centrale cinese dello Henan. Le fiamme sono state domate intorno alle 20 (ora locale) e completamente estinte intorno alla mezzanotte, grazie alla mobilitazione di 240 vigili del fuoco e 63 veicoli. Stando ai risultati delle indagini preliminari, l'incendio sarebbe stato innescato da operazioni di saldatura realizzate in violazione delle adeguate misure di sicurezza.(Cip)