Imprese: Piano strategico Enel, previsti investimenti di 37 miliardi di euro in prossimi tre anni

- Tra il 2023 e il 2025 Enel prevede di investire complessivamente circa 37 miliardi di euro. È questo uno degli obiettivi del Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. Di questi fondi, si legge in un comunicato, il 60 per cento andrà “a sostegno della strategia commerciale integrata del Gruppo (generazione, clienti e servizi), e il 40 per cento a favore delle reti, per sostenere il loro ruolo di abilitatori della transizione energetica”- (Res)