Imprese: Piano strategico Enel, quattro azioni strategiche per i prossimi tre anni

- Bilanciamento fra domanda e offerta, decarbonizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione del portafoglio. Sono le quattro azioni strategiche su cui si basa il Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. La prima azione strategica, si legge in un comunicato, prevede il “bilanciamento della domanda dei clienti e dell’offerta per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento”, mentre la seconda riguarda la “decarbonizzazione per assicurare competitività, sostenibilità e sicurezza”. La terza prevede il “rafforzamento, sviluppo e digitalizzazione delle reti per abilitare la transizione” e, infine, la quarta azione strategica si concentrerà sulla “razionalizzazione del portafoglio di business e delle aree geografiche”. (Res)